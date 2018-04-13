5 вещей, которые нужно сделать в Париже

Казалось бы, что мы в том Париже не видели? Но нет. Есть в столице Франции и музеи, куда нужно сходить, и давно забытые блюда, которые надо попробовать вновь, и бары, где вам точно понравится.

ПОЙТИ В МУЗЕЙ ИВА СЕН-ЛОРАНА

Если с момента вашей последней встречей с Парижем прошло больше полугода, то вы точно не были в музее великого кутюрье на авеню Марсо. Музей открылся осенью 2017-го в особняке, где 30 лет жил и работал модельер. Поэтому, попав туда, вы не только будете любоваться знаковыми платьями, костюмами, аксессуарами и эскизами, но и заглянете в святая святых — студию Ива Сен-Лорана: там вы увидите огромный фанерный стол, на котором лежат рисунки, карандаши, очки модельера. Как будто он вот-вот подойдет и продолжит работу.

ЗАГЛЯНУТЬ В НОМЕР КАРЛА ЛАГЕРФЕЛЬДА И ЕГО КОШКИ

В Париже можно, кстати, посмотреть, как живет другой великий кутюрье. В Hôtel de Crillon на площади Согласия есть номер, спроектированный Карлом Лагерфельдом для самого себя. В огромном люксе с отдельной комнатой под мраморную ванну за космические деньги можно даже пожить. Но если этого вы, как и мы, позволить себе не можете, то представители отеля с радостью проведут вам экскурсию по номеру. Если, конечно, в нем не будет постояльцев. Кстати, рядом с люксом самого Лагерфельда есть номер его кошки. Он гораздо меньше, но кровать в нем вполне человеческих размеров.

Впрочем, в отеле еще много интересного. Например, ателье Shoe Care Salon Devoirdecourt, которое делит пространство с барбершопом The Barber. Это территория gentlemen only: здесь можно подстричь бороду по последним трендам парижской моды, попробовать 25-летний коньяк Delamain, а еще обработать обувь кремом на коньячной основе. Это фирменый ритуал салона и обязательный финальный штрих. Здесь легко вернут к жизни «заслуженный» кошелек или любимую, но потертую сумку.

ПОПРОБОВАТЬ (СНОВА МОДНЫЕ) ЛЯГУШАЧЬИ ЛАПКИ

Когда-то они были популярны. Затем парижанам блюда приелось, и на какое-то время о нем забыли. Сейчас, кажется, лягушачьи лапки снова обретают любовь гурманов. И он стоит того, чтобы попробовать. Французский деликатес подают не везде. Поэтому отправляйтесь в гастрономический ресторан L’Ecrin, который недавно получил звезду «Мишлен»: там их готовят, и очень вкусно.

ЗАЙТИ В БАР

На первом этаже того же Hôtel de Crillon есть бар Les Ambassadeurs, и зайти туда нужно обязательно. Во-первых, высокий потолок с росписью, шикарные люстры… В общем, там очень красиво. Во вторых, там потрясающе вкусные и потрясающе красиво оформленные коктейли. Ну и в третьих, цены на них — доступные, как в обычном баре Парижа. Создатели бара стремились привлечь в этот бар прежде всего парижан, и, видимо, очень старались угодить их вкусам.

СДЕЛАТЬ СЕЛФИ НА ФОНЕ БАШНИ

А лучше — видео-селфи. Под песню Шнура. И уже никто не сможет сказать, что это банально.