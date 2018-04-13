В Казани появятся новые центры выдачи паспортов болельщиков

В этом месяце в Казани откроются два новых центра выдачи паспортов болельщиков.

19 апреля заработает центр на улице Кремлевская Набережная, 9. Рядом расположится Главный билетный центр FIFA. Его запустят на день раньше — 18 апреля.

Еще один центр откроется на улице Четаева, 10. Там же он находился во время Кубка конфедераций в 2017 году.

Работать центры будут со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Также запустят временные центры выдачи паспортов болельщиков. Один из них расположится в аэропорту Казани в терминалах 1, 1А и терминале 2 для иностранцев. Другие откроются рядом с «Казань Ареной» за неделю до старта чемпионата.

Пока в Казани один центр выдачи — на улице Баумана, 44/8. Он открылся в декабре прошлого года, сообщает «Татар-информ»

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