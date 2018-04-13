Эрмитаж усилит сотрудничество с музеями Севастополя

"Я приехал в Севастополь для того, чтобы еще лучше ознакомиться с севастопольскими музеями. Соглашений прямых у нас сейчас нет, но сегодня Союз музеев активно во всем участвует, а какие будут дальнейшие проекты и планы — сегодня будем говорить (во время президиума союза музеев России)", — сказал он.

Пиотровский подчеркнул, что Эрмитаж давно сотрудничает с Херсонесом. «Экспонаты музея (Херсонеса) есть у нас. Будем готовить какие-то соглашения о совместной работе, показе экспонатов», — отметил директор Эрмитажа.

При этом он отметил, что пока представительство Эрмитажа в Севастополе открывать не планируется.

В пятницу Пиотровский примет участие в президиуме союза музеев России, который состоится в заповеднике «Херсонес Таврический».