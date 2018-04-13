Пиотровский позвал Овсянникова в Эрмитаж

Эрмитаж будет сотрудничать с севастопольскими музеями. Об этом сегодня, по итогам двухсторонней встречи с губернатором Севастополя рассказал журналистам директор музея Михаил Пиотровский

«Я приехал в Севастополь для того, чтобы еще лучше ознакомиться с севастопольскими музеями. Соглашений прямых у нас сейчас нет, но сегодня Союз музеев активно во всем участвует, а дальнейшие проекты и планы мы сегодня будем обсуждать время президиума союза музеев России», — сказал Пиотровский.

Он добавил, что Эрмитаж давно сотрудничает с музеем-заповедником «Херсонес Таврический», однако речи об открытии филиала в Севастополе пока не идет.

«Эрмитаж не открывает филиалы. У нас есть несколько вариантов сотрудничества — создание спутников, проведение выставок или создание музейного хаба. Сегодня мы обсуждаем усиление взаимных связей», — рассказал.

В ответ на вопрос, какую коллекцию Эрмитажа он хотел бы привезти в Севастополь, Пиотровский пригласил Овсянникова в Санкт-Петербург. Губернатор в свою очередь рассказал журналистам, что для региона важно выстроить связи со всеми музеями России

«Сейчас мы входим в активную реконструкцию музея им. Крошицкого. Нам важно выстроить связи. Практически у каждого нашего музея — нехватка площадей. Сегодня мы обсуждали и Балаклаву, где в рамках создаваемого кластера предоставим необходимое здание для выставочных площадей. Благодаря такому взаимодействую мы сможем вдохнуть жизнь в наши музеем», — сказал Овсянников.