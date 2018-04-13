Граффити с Гагариным вызвало истерику в соцсетях

На городской набережной Саратова появилось новое граффити с изображением Юрия Гагарина , ставшее мемом среди горожан. Об этом сообщает городской портал Saratov.Room.

Изображение, приуроченное ко дню космонавтики, расположено на стене гаража на углу набережной Волги с Провиантской улицей. Его разместили по инициативе регионального отделения «Молодой Гвардии» уличные художники Артем Коляденко и Кирилл Грачев.

Жители Саратова активно выкладывают снимки граффити в социальные сети, сопровождая из комментариями, среди которых преобладают негативные или ироничные: «Совсем поехали», «Похож на афроамериканца», «Гагарин курильщика», «Закрасьте, пожалуйста, кто в городе сейчас».

Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим космический полет. 12 апреля 1961 года ракета-носитель с Гагариным на борту была запущена с космодрома «Байконур». После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.

В настоящее время в Саратове есть улица Гагарина, памятник первому космонавту, а также граффити с его изображением, выполненное в реалистичном стиле.