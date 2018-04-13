Секция археологических музеев появится в Союзе музеев России

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апреля. / ТАСС /. Секция археологических музеев, которая позволит решать проблемы археологической деятельности, появится в рамках Союза музеев России, сообщила в пятницу журналистам директор историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова

"Сегодня [в ходе круглого стола с участием музейных сотрудников под председательством президента Союза музеев России Михаила Пиотровского в Севастополе] было принято решение о создании в рамках Союза музеев России секции археологических музеев", — сказала Мельникова, которая назначена координатором этой работы.

"Мне оказали честь быть координатором этой деятельности, эта деятельность поможет решить очень много проблем: проблему консервации памятников сразу после раскопок, проблему реставрации и целую цепочку проблем, о которой можно говорить бесконечно", — отметила директор музея.