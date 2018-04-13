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Секция археологических музеев появится в Союзе музеев России
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Секция археологических музеев появится в Союзе музеев России 

ТАСС 2 часа назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Секция археологических музеев, которая позволит решать проблемы археологической деятельности, появится в рамках Союза музеев России, сообщила в пятницу журналистам директор историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова.
"Сегодня [в ходе круглого стола с участием музейных сотрудников под председательством президента Союза музеев России Михаила Пиотровского в Севастополе] было принято решение о создании в рамках Союза музеев России секции археологических музеев", — сказала Мельникова, которая назначена координатором этой работы.
"Мне оказали честь быть координатором этой деятельности, эта деятельность поможет решить очень много проблем: проблему консервации памятников сразу после раскопок, проблему реставрации и целую цепочку проблем, о которой можно говорить бесконечно", — отметила директор музея.
В пятницу в Севастополе проходит расширенное заседание президиума Союза музеев России. Его проводит генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. В мероприятии принимают участие более 140 представителей российских музеев.
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