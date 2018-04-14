Традиционный ежегодный фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге

29 и 30 апреля в акватории Невы Санкт-Петербурга в юбилейный пятый раз состоится фестиваль ледоколов, сообщают «Невские новости».

В течение двух дней с 11:00 до 20:00 петербуржцы и гости города смогут увидеть ряд мощнейших ледоколов России.

Парад будет виден с набережной Лейтенанта Шмидта и с Английской набережной.

В праздничном шоу примут участие ледоколы « Иван Крузенштерн », «Новороссийск», «Невская застава», «Санкт-Петербург» и «Мудьюг».

Изюминкой фестиваля станет легендарный ледокол «Красин», который стал филиалом Музея Мирового океана в Петербурге.

«Фестиваль ледоколов — это уникальное мероприятие аналогов которому нет во всем мире. Фестиваль является не только зрелищным праздником, но и демонстрирует всю мощь арктического региона России», — рассказалпредседатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев

Праздник стартует 29 апреля в 13:00.