Пиотровский: музеи России опережают по посещаемости кинотеатры

"У нас было много хорошего за последнее время, в том числе такие вещи, которыми гордится и Министерство культуры . Цифры: огромная посещаемость. Посещаемость музеев велика. На самом деле, мы всегда знали, что музеи — самые посещаемые учреждения культуры — больше чем кинотеатры, но сейчас это есть в цифрах", — сказал он журналистам перед заседанием президиума Союза музеев в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» под Севастополем.

Пиотровский не назвал суммарную цифру посетителей российских музеев, но предупредил, что возможности по приему гостей у некоторых музеев уже на пределе. «Посещаемость многих музеев зашкалила, ее надо ограничивать», — сказал Пиотровский. Он неоднократно призывал с пониманием относиться к необходимости стоять в очереди в музей, поскольку пропускная способность залов ограничена.

Музей не должен быть дешевым

Гендиректор Эрмитажа добавил, что сейчас создано больше возможностей для бесплатного посещения музеев, и «чемпион в бесплатном посещении — это Херсонес, где все ходят бесплатно». Но, по словам главы Союза музеев, бесплатный доступ «тоже начинает создавать проблемы».

По его мнению, нужно взвешенно подходить к вопросам установки платы за вход в музеи, и анализировать, сколько людей они одновременно могут принять. «Посещение музея не может быть бесконечно дешевым», — сказал он. Пиотровский считает, что «музей должен определять сам, сколько нужно посетителей, и кому давать льготы». Он отметил, что регулярно поступают предложения и просьбы от различных объединений и профессиональных сообществ о предоставлении им бесплатного доступа в музей, недавно такая идея поступила от журналистов.

Государственный Эрмитаж, один из лидеров по количеству посетителей среди российских музеев, в 2017 году принял более 4 млн человек. По данным дирекции музея, по полной стоимости (700 рублей) билеты в Эрмитаж приобретает примерно треть посетителей (иностранцы), еще треть покупает льготные билеты по ценам, установленным для граждан России и Белоруссии — 400 рублей, а остальные проходят в Эрмитаж бесплатно — это российские пенсионеры, дети и студенты.