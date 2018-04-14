Аналитики выяснили, каких ресторанов в Петербурге больше всего

Сервис автоматизации ресторанов R_keeper с помощью данных «2ГИС» выявил, какая кухня наиболее распространена в заведениях городов-милионников России.

Больше всего в Петербурге ресторанов с национальной кухней, таких заведений больше 1,3 тысяч. На втором месте по Петербургу — итальянская кухня. А на третьем расположилась японская кухня.

Кроме того, аналитики подвели итоги и выяснили, что на Петербург приходится порядка 19% всех заведений общепита страны среди крупных городов.

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