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Чиновники Петербурга пересчитают деревья рядом с новостройками
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Чиновники Петербурга пересчитают деревья рядом с новостройками 

АиФ Санкт-Петербург 27 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Смольный пересчитает деревья в новых жилых кварталах Петербурга, сообщает пресс-служба правительства города. Соответствующее поручение комитету по градостроительству дал вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин на заседании комиссии по землепользованию и застройке.
По словам Албина, особое внимание при проверке зеленых насаждений нужно выделить новым районам, поскольку зачастую застройщики не обеспечивают дома необходимой инфраструктурой, стремясь поскорее сдать жилье.
Вице-губернатор отметил также, что зеленые зоны нужны не только для отдыха жильцов — деревья устраняют неприятный запах, который доносится со свалок и заводов, расположенных недалеко от жилых районов.
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