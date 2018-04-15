Чиновники Петербурга пересчитают деревья рядом с новостройками

Смольный пересчитает деревья в новых жилых кварталах Петербурга, сообщает пресс-служба правительства города. Соответствующее поручение комитету по градостроительству дал вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

По словам Албина, особое внимание при проверке зеленых насаждений нужно выделить новым районам, поскольку зачастую застройщики не обеспечивают дома необходимой инфраструктурой, стремясь поскорее сдать жилье.

Вице-губернатор отметил также, что зеленые зоны нужны не только для отдыха жильцов — деревья устраняют неприятный запах, который доносится со свалок и заводов, расположенных недалеко от жилых районов.