Власти Алтайского края заказали проект реконструкции краеведческого музея

Власти Алтайского края ищут подрядчика, который разработает проект реставрации здания краеведческого музея. На сайте госзакупок объявлен аукцион с максимальной ценой контракта около 7 млн рублей.

Подрядчик определится в конце мая, на разработку проекта ему дадут 7 месяцев.

Напомним, здание краеведческого музея планировали реконструировать еще в 2012 году. К основному зданию 1823 года постройки планировалось пристроить новые павильоны. Существующих площадей музею недостаточно. Здание является памятником культурного наследия федерального значения.