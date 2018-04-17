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Власти Алтайского края заказали проект реконструкции краеведческого музея
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Власти Алтайского края заказали проект реконструкции краеведческого музея 

АиФ — Алтай 57 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Власти Алтайского края ищут подрядчика, который разработает проект реставрации здания краеведческого музея. На сайте госзакупок объявлен аукцион с максимальной ценой контракта около 7 млн рублей.
Подрядчик определится в конце мая, на разработку проекта ему дадут 7 месяцев.
Напомним, здание краеведческого музея планировали реконструировать еще в 2012 году. К основному зданию 1823 года постройки планировалось пристроить новые павильоны. Существующих площадей музею недостаточно. Здание является памятником культурного наследия федерального значения.
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