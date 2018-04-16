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Дети из района Марьино осмотрели экспозиции музея «Гараж»
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Дети из района Марьино осмотрели экспозиции музея «Гараж» 

Управа района Марьино 51 минуту назад
Фото: Управа района Марьино
Дети из отделения дневного пребывания детей и подростков территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» стали посетителями музея «Гараж».
— Музей современного искусства «Гараж» — место, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать историю. Образование — один из приоритетов музея, — рассказали в ТЦСО.
Каждая новая экскурсия — это время обновленных экспозиций и удивительных открытий. Дети сделали ряд интересных открытий и с нетерпением ждут следующего сезона и новых экспозиций в музее «Гараж». (то)
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