Дети из района Марьино осмотрели экспозиции музея «Гараж»

Дети из отделения дневного пребывания детей и подростков территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» стали посетителями музея «Гараж».

— Музей современного искусства «Гараж» — место, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать историю. Образование — один из приоритетов музея, — рассказали в ТЦСО.

Каждая новая экскурсия — это время обновленных экспозиций и удивительных открытий. Дети сделали ряд интересных открытий и с нетерпением ждут следующего сезона и новых экспозиций в музее «Гараж». (то)