Более 60 проектов памятника У. Шекспиру представят на выставке в Музее Москвы 18 апреля

В Музее Москвы представят проекты Общероссийского конкурса на памятник британскому писателю и драматургу Уильяму Шекспиру , выставка откроется 18 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Музея Москвы.

«Музей Москвы совместно с Союзом московских архитекторов и отделом культуры посольства Великобритании в Москве проводит конкурс на лучшую концепцию памятника У. Шекспиру. 18 апреля откроется выставка проектов, представленных участниками Общероссийского творческого конкурса. Лучший проект будет выбран голосованием жюри, в состав которого войдут ведущие российские и иностранные эксперты в области современного искусства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте участвуют молодые российские архитекторы, скульпторы, дизайнеры и художники из разных городов России. 7 апреля была закончена регистрация участников конкурса, за время которой было подано 115 заявок от самостоятельных авторов и творческих коллективов.

«В Музее Москвы будет представлено более 60 проектов памятника. На выставке будут работать эксперты, которые проведут оценку представленных на конкурс работ, а потом состоится заседание жюри, которое выберет лауреатов и победителя. Итоги конкурса будут объявлены 27 апреля», — добавили в пресс-службе.

Памятник по проекту победителя установят на территории Старого Английского двора (филиал Музея Москвы, расположенный на ул. Варварка). Здесь в 1556 г. появилось первое торговое представительство Англии — резиденция купцов Московской компании, образованной в Лондоне для торговли с Россией. Уточняется, что выставка пройдетпо 29 апреля, вход на экспозицию бесплатный.