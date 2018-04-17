Выставка проектов памятника Шекспиру откроется в Москве 18 апреля

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Выставка проектов, представленных участниками Общероссийского творческого конкурса по созданию памятника Уильяму Шекспиру , откроется в Музее Москвы в среду, 18 апреля. Лучший проект будет выбран голосованием жюри, в состав которого войдут ведущие российские и иностранные эксперты в области современного искусства, говорится в сообщении пресс-службы музея.

"В Музее Москвы будет представлено более 60 проектов памятника. На выставке будут работать эксперты, которые проведут оценку представленных на конкурс работ, а потом состоится заседание жюри, которое выберет лауреатов и победителя. Итоги конкурса будут объявлены 27 апреля", — говорится в сообщении.

Конкурс проводится совместно с Союзом московских архитекторов и отделом культуры Посольства Великобритании в Москве. В проекте участвуют молодые российские архитекторы, скульпторы, дизайнеры и художники из разных городов России.

Памятник по проекту победителя установят на территории Старого Английского двора, филиала Музея Москвы, на улице Варварка. Именно здесь в 1556 году появилось первое торговое представительство Англии — резиденция купцов Московской компании, образованной в Лондоне для торговли с Россией. Вход на выставку бесплатный, она продлится до 29 апреля.