1 мая депутаты хотят провести «Марш в защиту Петербурга»

В шествии примут участие политические партии, общественные организации, а также инициативные группы, занимающиеся актуальными городскими проблемами, градозащитники, обманутые дольщики и все неравнодушные петербуржцы.