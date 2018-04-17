1 мая депутаты хотят провести «Марш в защиту Петербурга» 

Известно, что заявку подписали Михаил Амосов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Максим Резник. Её направили губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Если он согласует мероприятие, то марш пройдет на Невском проспекте. После планируется проведение митинга на одной из центральных площадей Петербурга.
В шествии примут участие политические партии, общественные организации, а также инициативные группы, занимающиеся актуальными городскими проблемами, градозащитники, обманутые дольщики и все неравнодушные петербуржцы.