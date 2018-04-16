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На Невском проспекте хотят провести «Марш в защиту Петербурга»
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На Невском проспекте хотят провести «Марш в защиту Петербурга» 

Собака 4 часа назад
Фото: Собака
Депутаты Законодательного собрания направили губернатору Георгию Полтавченко письмо с просьбой согласовать проведение «Марша в защиту Петербурга». Предварительная дата проведения — 1 мая.
Документ уже подписали Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Максим Резник. Организаторы также намерены устроить митинг на одной из центральных площадей города сразу после шествия.
Напомним, предыдущий подобный марш проходил в Петербурге 18 марта прошлого года на Марсовом поле. Тогда активисты собирались, чтобы обратить внимание властей на передачу Исаакиевского собора РПЦ, застройку защитной зоны вокруг Пулковской обсерватории, слияние петербургской РНБ и московской РГБ, проблемы Европейского университета, а также на уничтожение памятников, зданий и парков.
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