На Невском проспекте хотят провести «Марш в защиту Петербурга» 

Депутаты Законодательного собрания направили губернатору Георгию Полтавченко письмо с просьбой согласовать проведение «Марша в защиту Петербурга». Предварительная дата проведения — 1 мая.
Документ уже подписали Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Максим Резник. Организаторы также намерены устроить митинг на одной из центральных площадей города сразу после шествия.
Напомним, предыдущий подобный марш проходил в Петербурге 18 марта прошлого года на Марсовом поле. Тогда активисты собирались, чтобы обратить внимание властей на передачу Исаакиевского собора РПЦ, застройку защитной зоны вокруг Пулковской обсерватории, слияние петербургской РНБ и московской РГБ, проблемы Европейского университета, а также на уничтожение памятников, зданий и парков.