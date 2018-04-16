Где в Москве находятся главные места для поцелуев

Влюбленные москвичи, назначая свидание, как правило, выбирают самое популярное в столице место для встречи — памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади. В то же время в городе существуют места для поцелуев, считающиеся своеобразным талисманом для влюбленных.

Мост для любви

Самым известным местом для поцелуев в Москве является Краснолужский мост, прозванный в народе Поцелуев мост. Несмотря на то что он однажды совершил своеобразное путешествие, его слава места для влюбленных не померкла до сих пор. Построили мост в 1907 году, соединив станцию Воробьевы горы и полустанок Потылиха, расположенные на разных берегах Москвы-реки. Но в начале 2000-х годов мост реконструировали и перенесли на несколько километров вверх по течению реки, установив около Киевского вокзала. Сегодня он носит имя Богдана Хмельницкого, но знаменит по-прежнему молодыми парами, сливающимися в страстном поцелуе под его стеклянными сводами. Считается, что те молодые люди, кто поцелуется на этом мосту, никогда в жизни больше не расстанутся. Решив проверить данную примету в 2002 году на мосту одновременно собрались для поцелуя сразу 2226 человек, установив тем самым мировой рекорд.

Не меньше знаменит Лужков мост, расположенный в сквере Репина на Болотной площади, практически у стен Кремля. На нем также можно ежедневно увидеть множество влюбленных пар, которые не только целуются, но и вешают на специально установленные металлические деревья амбарные замки, а ключи бросают в Обводной канал. Данная традиция, согласно популярной городской легенде, хранит любовь молодых, вступающих в законный брак.

Поцелуй в сердце

То, что Москва — город, построенный для любви, в 2006 году подтвердили столичные скульпторы, установившие в саду «Эрмитаж» памятник всем влюбленным, выполненный в виде металлического контура сердца. А вскоре появилось и поверье: если влюбленные, взявшись за руки, войдут внутрь сердца и поцелуются, любое их желание непременно сбудется, а взаимная любовь навсегда останется в их сердцах. Некоторые молодые пары, чтобы ритуал был прочнее, привязывают к металлическому сердцу платок, вдвоем затягивая его концы. Девушка тянет за левую часть узла, а юноша — за правую. Чем туже узел, тем прочнее любовь.

Похожее по своим чудесным качествам место есть в Нескучном саду. Здесь руководством города была создана Аллея Любви. Кроме множества влюбленных пар, соединившихся в страстном поцелуе около аллеи, можно увидеть часы-памятник, висящие на специальном столбе и всегда показывающие без пяти шесть часов вечера. Опоздать на свидание под такими чудо-часами невозможно в принципе.

Поцелуй в монастыре