Шнур будет объявлять остановки в автобусах

Творчество группы «Ленинград» и Сергея Шнурова нравится многим. Однако его стиль не предполагает громкого воспроизведения в общественных местах. Тем не менее, когда нужно, Шнур замечательно обходится культурным языком.

Характерный голос музыканта скоро можно будет услышать в общественном транспорте Новокузнецка. В честь 400-летия города его власти обратили внимание на опыт Москвы, где голоса знаменитостей активно используют в метро и автобусах. И Сергей Шнуров первым откликнулся на приглашение. В сети уже появился видеоролик, на котором певец записывает названия остановок для автоинформатора.

Сообщается, что запись была сделана во время гастролей «Ленинграда» в Кемеровской области. По всей вероятности, зазвучат в новокузнецком транспорте голоса и других российских знаменитостей. Каких именно, пока неизвестно.