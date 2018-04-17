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Шнур будет объявлять остановки в автобусах
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Шнур будет объявлять остановки в автобусах 

CarClub 3 часа назад
Фото: CarClub
Творчество группы «Ленинград» и Сергея Шнурова нравится многим. Однако его стиль не предполагает громкого воспроизведения в общественных местах. Тем не менее, когда нужно, Шнур замечательно обходится культурным языком.
Характерный голос музыканта скоро можно будет услышать в общественном транспорте Новокузнецка. В честь 400-летия города его власти обратили внимание на опыт Москвы, где голоса знаменитостей активно используют в метро и автобусах. И Сергей Шнуров первым откликнулся на приглашение. В сети уже появился видеоролик, на котором певец записывает названия остановок для автоинформатора.
Сообщается, что запись была сделана во время гастролей «Ленинграда» в Кемеровской области. По всей вероятности, зазвучат в новокузнецком транспорте голоса и других российских знаменитостей. Каких именно, пока неизвестно.
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