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Куда летят россияне на майские праздники
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Куда летят россияне на майские праздники 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: depositphotos.com
Турция, Кипр и Испания оказались самыми полярными направлениями у россиян, которые планируют провести майские праздники за рубежом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
По ее словам, половина всех проданных туров приходится на Турцию. Следом за ней идут Кипр и Испания. Среди популярных стран также оказались Болгария, Арабские Эмираты и Греция.
Представитель АТОР отметила, что продажа туров началась два месяца назад, когда были акции раннего бронирования.
Мы видим, что вырос спрос на 15−20% на российские направления, причем это тенденция последних двух недель. Что касается зарубежных направлений — их рейтинг не меняется, иначе было только в условиях отсутствия Турции
Майя Ломидзе.
При этом Турция оказалась самым дешевым зарубежным направлением для путешествия на майские праздники, а вот Греция наоборот — самым дорогим.
На днях Египет открыл для россиян альтернативу популярным курортам Хургада и Шарм-эль-Шейх. Теперь туристам из РФ предлагают новый отдых на Красном море — курорт Айн Сохна. Он находится в 140 километрах от Каира.
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