В течение года в Петербурге появится более 3 тысяч мест в детсадах

В течение 2018-2019 годов запланировано более 3 тысяч дополнительных мест в детских садах Петербурга, сообщает «Петербургский дневник».

В комитете по образованию города утверждают, что очередей в детские сады в Петербурге для детей от 3 лет нет.

Для детей младше трехлетнего возраста в дошкольных учреждениях дефицит — 7,2 тысячи мест.

Сейчас в Петербурге работает 1419 детских садов на 231 тысячу мест.

«Дети от 3 лет услугами дошкольного образования обеспечены полностью», — заметили чиновники.

До 2019 года в городе запланировано создание еще более 3 тысяч дополнительных мест в детских садах.