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В течение года в Петербурге появится более 3 тысяч мест в детсадах
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В течение года в Петербурге появится более 3 тысяч мест в детсадах 

АиФ Санкт-Петербург 28 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В течение 2018-2019 годов запланировано более 3 тысяч дополнительных мест в детских садах Петербурга, сообщает «Петербургский дневник».
В комитете по образованию города утверждают, что очередей в детские сады в Петербурге для детей от 3 лет нет.
Для детей младше трехлетнего возраста в дошкольных учреждениях дефицит — 7,2 тысячи мест.
Сейчас в Петербурге работает 1419 детских садов на 231 тысячу мест.
«Дети от 3 лет услугами дошкольного образования обеспечены полностью», — заметили чиновники.
До 2019 года в городе запланировано создание еще более 3 тысяч дополнительных мест в детских садах.
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