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Рейтинг «35 до 35»: новые лица петербургского истеблишмента, за которыми нужно следить
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Рейтинг «35 до 35»: новые лица петербургского истеблишмента, за которыми нужно следить 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Уже второй год подряд весной мы составляем рейтинг «35 до 35» — новые лица истеблишмента, которые меняют город (и нас) к лучшему. Встречайте: молодые урбанисты, идеологи, революционеры, а также чемпионы, визуалы и ньюкамеры.
6 молодых урбанистов, которые меняют Петербург к лучшему прямо сейчас
7 молодых идеологов Петербурга с лучшими проектами: от арта до лайфстайла
5 революционеров, которые открывают новое в кино, музыке и высокой кухне
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