Рейтинг «35 до 35»: новые лица петербургского истеблишмента, за которыми нужно следить 

Уже второй год подряд весной мы составляем рейтинг «35 до 35» — новые лица истеблишмента, которые меняют город (и нас) к лучшему. Встречайте: молодые урбанисты, идеологи, революционеры, а также чемпионы, визуалы и ньюкамеры.
6 молодых урбанистов, которые меняют Петербург к лучшему прямо сейчас
7 молодых идеологов Петербурга с лучшими проектами: от арта до лайфстайла
5 революционеров, которые открывают новое в кино, музыке и высокой кухне
6 чемпионов в кино, театре и спорте, которые нас вдохновляют
5 визуалов, которые меняют наше видение мира
6 молодых героев Петербурга, о которых будут говорить все