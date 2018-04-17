Рейтинг «35 до 35»: новые лица петербургского истеблишмента, за которыми нужно следить

Уже второй год подряд весной мы составляем рейтинг «35 до 35» — новые лица истеблишмента, которые меняют город (и нас) к лучшему. Встречайте: молодые урбанисты, идеологи, революционеры, а также чемпионы, визуалы и ньюкамеры.

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5 революционеров, которые открывают новое в кино, музыке и высокой кухне

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6 молодых героев Петербурга, о которых будут говорить все