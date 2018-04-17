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Семь в одном: типы городов на примере Петербурга
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Семь в одном: типы городов на примере Петербурга 

Теории и Практики 3 часа назад
Фото: Теории и Практики
Петербург подчиняется как собственной логике развития, так и общей логике развития городов. На примерах разных этапов застройки Санкт-Петербурга мы разбираем основные вехи в истории градостроительства Нового времени.
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