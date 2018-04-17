В Петербурге пройдет ряд мероприятий к Международному дню охраны памятников и исторических мест

18 апреля в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест в Петербурге пройдет ряд мероприятий.

Международный день охраны памятников и исторических мест отмечается с 1983 года. Мероприятия направлены на привлечение общественного внимания к проблемам сохранения памятников всемирного наследия. В Петербурге акции, посвященные Международному дню охраны памятников и исторических мест, проводятся с 2004 года.

«Открытый город» — проект Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. С 18 по 25 апреля 2018 года состоится Неделя наследия. В это время участники проекта смогут посетить ранее недоступные для широкой публики объекты, такие как Дворцовый и Большеохтинский мосты (с посещением механизма моста), особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса, закулисье Михайловского и Каменноостровского театров, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой и другие места. В течение Недели наследия проведут более восьмидесяти мероприятий.

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