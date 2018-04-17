Более 250 тыс. человек посетили 15 апреля музеи Москвы в рамках Дней исторического и культурного наследия

Более 250 тыс. человек бесплатно посетили московские музеи, выставочные залы и галереи 15 апреля в рамках проекта «Дни исторического и культурного наследия-2018». Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК «Мосгортур».

«С 14 апреля по 31 мая в Москве проводятся мероприятия, приуроченные к празднованию Дней исторического и культурного наследия. 15 апреля в проекте приняли участие 59 московских музеев. Они провели более 130 бесплатных мероприятий, участниками которых стали 258 тыс. 431 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми популярными площадками стали столичные усадьбы.

«Для проекта «Дни исторического и культурного наследия-2018» московские музеи подготовили специальные программы — рассказы об истории зданий музеев, пешеходные экскурсии и экскурсии по экспозициям, мероприятия для детей. Самой популярной площадкой проекта стал музей-заповедник «Царицыно»: его посетили более 87 тыс. человек. На втором месте — Московский объединенный музей-заповедник, куда входят Коломенское, Измайлово и Люблино. Эти усадьбы и их парки посетили 65,3 тыс. человек. На третьем месте — Музей Москвы с 22 тыс. посетителей», — приводятся в сообщении слова генерального директора Мосгортура Василия Овчинникова

Отмечается, что в число лидеров рейтинга также вошли усадьба «Кусково», Мультимедиа Арт Музей, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Государственный музей А. Пушкина и Центральный выставочный зал «Манеж».

Следующая масштабная акция в московских музеях состоится 19 мая 2018 г., когда по всей России будет проходить «Ночь музеев», напомнили в Мосгортуре.