Сезон фонтанов в Петербурге откроют 19 апреля

Как сообщает пресс-служба "Водоканала", первыми включат фонтаны у Казанского собора и в Ново-Манежном сквере и «Шар» на Невском проспекте.

Их запустят в 11:00 по Москве. Главные фонтанные комплексы — на Московской площади и на площади Ленина — начнут работу 9 мая. Полный график включения фонтанов в городе опубликуют 19 апреля. Всего в 2018 году будут работать 52 фонтана и 4 фонтанных комплекса.

Фонтаны в Петергофе включат 28 апреля. Сотрудники музея уже провели технические пуски, они начались с Римских фонтанов у подножья Большого Петергофского дворца. Официально сезон стартует 19 мая. Церемония по этому случаю будет посвящена столетию музейного существования резиденции семьи Романовых — Царского Села, Петергофа, Павловска и Гатчины.