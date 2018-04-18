Куда отправиться на «Библионочь-2018» 

Каждый год на «Библионочь» книголюбы всей страны собираются не только в стенах библиотек, но и в парках, книжных магазинах и музеях — часть площадок продлевают свою работу, а часть и вовсе будут работать всю ночь напролет. В этом году всероссийская акция «Библионочь» проходит под девизом «Магия книг» — мы собрали для вас главные площадки, где можно будет испытать эту магию на себе.
Ночь в главной библиотеке страны
21 апреля РГБ в шестой раз примет участие в акции «Библионочь». В 18:00 в конференц-зале РГБ состоится встреча с писателем Алексеем Ивановым, автором книг «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Золото бунта». Темой встречи станет «География литературы». Мероприятие приурочено к выходу самого масштабного романа Алексея Иванова «Тобол». В 20:00 в конференц-зале РГБ перед собравшимися выступит прозаик, публицист и тележурналист Александр Архангельский. В 20:30 на Мраморной лестнице режиссёр Алексей Герман-младший ответит на вопросы собравшихся и расскажет о своей новой кинокартине «Довлатов». В 21:30 гости Библионочи увидят фильм «Довлатов». В 21:00 в конференц-зале РГБ начнутся «БеспринцЫпные чтения»: актеры театра и кино, теле— и радиоведущие прочитают лирико-сатирические рассказы современных писателей. Гости Библионочи посетят с экскурсиями закрытое для обычных читателей книгохранилище библиотеки. Сбор групп с 18:00 у подъезда № 3.
Два мюзикла в ИРРИ
Самый большой частный музей Москвы — ИРРИ — впервые присоединяется к большому празднику чтения. В 15:00 гостей ждет музыкально-литературный перфоманс артистов мюзикла «Преступление и наказание» Московского театра мюзикла (постановка Андрея Кончаловского на музыку Эдуарда Артемьева). Актер Театра мюзикла Евгений Вальц исполнит для гостей ИРРИ арии Свидригайлова и Порфирия Петровича и прочтет фрагменты из знаковой книги Достоевского. А в 15:30 начнется выступление актеров иммерсионного спектакля «Дом 1907». Артисты Андрей Школдыченко, Сергей Сорокин и Анна Куркова споют романс «Дождь» из постановки «Дом 1907», после чего прочтут фрагменты из «Вия» Николая Гоголя. Помимо музыкальной программы ИРРИ подготовил и специальную образовательную часть для детей. С 15:00 до 17:00 в музее пройдет спецвыпуск архитектурного курса «Где живет книга?». Юным участникам мастер-класса предложат заняться магией пространства и создать свой идеальный дом для книг. Гостей также ждут бесплатные экскурсии и скидка на все каталоги, изданные ИРРИ.
Экскурсия по доходному дому и концерт арфовой музыки от солистки Большого театра
Совсем недавно пространство библиотеки им. А. П. Чехова открылось после реставрации. В доходном доме, в котором в XIX веке собирался литературно-философский салон Д. Н. Свербеева и жил основатель Строгановского училища граф С. Г. Строганов. Экскурсию по обновленному пространству проведет заведующая библиотекой Елена Пахомова. Затем зрители будут приглашены на концерт арфовой музыки. Классические музыкальные произведения для арфы прозвучат в исполнении Ники Рябчиненко (кельтская арфа) — солистки оркестра Большого театра России и учащихся музыкального салона им. В. Г. Дуловой. В 20:00 на сцене Чеховского культурного центра начнется лекция Глеба Шульпякова, посвященная таинственному роману Мэри Шелли, которому в этом году исполняется 200 лет.
Художники и книги в «Гараже»
По инициативе музея «Гараж» российские художники Ульяна Подкорытова, Владислав Кручинский и Ольга Дерюгина в течение шести месяцев работали над созданием объектов в редком сегодня жанре книги художника, получившем свое развитие в начале XX века. Во время «Библионочи» состоится встреча с художниками, которые продемонстрируют зрителям свои авторские книги и расскажут о процессе их создания. Желающие смогут также посетить бесплатные экскурсии по архиву музея «Гараж», которые проведет его куратор Саша Обухова. В собрании музея на сегодняшний день хранится 400 тысяч материалов, что делает его крупнейшим в мире источником информации по истории российского современного искусства. Зрители смогут увидеть уникальные документы, фиксирующие историю советского и российского послевоенного искусства, редкие артефакты из коллекций художников и собирателей искусства.
Тургенев в стиле «джаз» и встреча с Евгением Водолазкиным в библиотеке имени Н. В. Гоголя
Творческий марафон «Turgenev» в режиме нон-стоп расскажет о литературе, музыке, театре и кино к 200-летию И. С. Тургенева. Гостей ждут джазовые импровизации и лирические баллады, стихи И. С. Тургенева в необычном музыкальном решении. А также видеовстреча с писателем, лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Евгением Водолазкиным. Гостям предложат испытать новый опыт сценического прочтения пьесы «Месяц в деревне», а также других шедевров русской литературы, объединенных в театральной фантазии. Также в библиотеке пройдет показ и обсуждение короткометражных игровых лент молодых режиссеров, студентов и выпускников ВГИКа и ВКСР.
Иммерсивный Арт-салон «У Грибоедова»
Библиотека им. Грибоедова открывает Арт-салон «У Грибоедова». Гостям будет предложена программа, в которой они смогут стать одновременно и зрителям, и участниками. Вас ждет живое чтение классических пьес по ролям, блиц-портреты гостей от художницы Ирины Голуб, мастер-класс по живописи, театрализованные литературно-музыкальные композиции Колледжа музыкально-театрального искусства Г. П. Вишневской, выступление актрисы Елены Скороходовой и многое другое.
Библионочь Пушкинском музее
В этом году ГМИИ им. А. С. Пушкина выбрал для показа пять книг, каждая из которых содержит любопытную историю, в которой переплетаются музей и его собрания, дарители и знаменитые ученые, сотрудники музея и события российской истории. Посетители увидят читальный зал научной библиотеки, который в обычные дни недоступен для посетителей, и услышат истории о музейных книгах. Начало сеансов — в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, продолжительность каждого сеанса — 45 минут. Необходима предварительная регистрация (регистрация будет открыта 16 апреля на сайте).
Тургеневские барышни в Библиотеке Фурцевой
Женский культурный центр библиотеки подготовил встречу «тургеневских» женщин — этот вечер посвящен яркими, неповторимыми, творческими, нежными и лирическими представительницами прекрасного пола. Откроет программу творческий мастер-класс для детей «Записки охотника: животные и растения из фетра и помпонов». Занятия проводят студенты МПГУ. А после гостей ждет public talk «Экранизации Тургенева». Среди гостей: творческий руководитель киношколы «Лига кино» режиссер Виктор Ман, писательница телеведущая, создатель «Школы любви и добра» Наталья Толстая, а также писательница Юлия Шиловова. И в заключении программы пройдет показ и обсуждение отрывков художественного фильма «Две женщины», режиссер Вера Глаголева, 2014 год.
Магия кино и популярный блогер в Библиотеке Жуковского
Библиотека № 18 им. В. А. Жуковского приглашает читателей и поклонников кино на фестиваль «Пойдем в кино, Василий Андреевич!». В Большом зале пройдёт встреча с писателем Анной Берсеневой, по романам которой сняты многосерийные художественные фильмы: «Капитанские дети», «Слабости сильной женщины», «Ермоловы», «Гадание при свечах». Далее состоится встреча «Удар по воздуху: мифы и правда о боевых искусствах в кино» с Максимом Розенбергом, мастером школы направления айкидо Стивена Сигала, обладателем 4-го дана айкидо. С ним посетитиели будут смотреть эпизоды с лучшими поединками в кино на большом экране, анализировать и даже практиковать. Параллельно с этим в библиотеке пройдёт видеолекторий вместе с анонимным ведущим популярного образовательного YouTube канала Movie Science. Автор канала держит свою личность в тайне от всех его многочисленных подписчиков. Специально для библиотеки Жуковского автор канала записал эксклюзивные комментарии к своим видеороликам.
Виртуальная реальность в библиотеке им. Светлова
Специально к празднику библиотека Светлова запускает проект «Библиопогружение» — VR-презентация роликов по произведениям Тургенева «Бежин луг» из цикла «Записки охотника» и по повести «Вешние воды», с участием актеров Юрия Колокольникова и Аглаи Тарасовой. Еще одним элементом программы станет VR-игра «Активити» с возможностью создать свое «виртуальное изображение». Игра пройдет в необычном формате виртуальной и смешанной реальности, с применением уникальной технологии Titl brush. Используя специальный шлем виртуальной реальности, один из участников рисует в трехмерном пространстве выбранную им сцену из литературных произведений. Другие участники, наблюдая за процессом создания трёхмерного рисунка, пытаются отгадать знакомые всем произведения русской классики.