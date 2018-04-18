Куда отправиться на «Библионочь-2018»

Каждый год на «Библионочь» книголюбы всей страны собираются не только в стенах библиотек, но и в парках, книжных магазинах и музеях — часть площадок продлевают свою работу, а часть и вовсе будут работать всю ночь напролет. В этом году всероссийская акция «Библионочь» проходит под девизом «Магия книг» — мы собрали для вас главные площадки, где можно будет испытать эту магию на себе.

Ночь в главной библиотеке страны

21 апреля РГБ в шестой раз примет участие в акции «Библионочь». В 18:00 в конференц-зале РГБ состоится встреча с писателем Алексеем Ивановым , автором книг «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Золото бунта». Темой встречи станет «География литературы». Мероприятие приурочено к выходу самого масштабного романа Алексея Иванова «Тобол». В 20:00 в конференц-зале РГБ перед собравшимися выступит прозаик, публицист и тележурналист Александр Архангельский . В 20:30 на Мраморной лестнице режиссёр Алексей Герман-младший ответит на вопросы собравшихся и расскажет о своей новой кинокартине «Довлатов». В 21:30 гости Библионочи увидят фильм «Довлатов». В 21:00 в конференц-зале РГБ начнутся «БеспринцЫпные чтения»: актеры театра и кино, теле— и радиоведущие прочитают лирико-сатирические рассказы современных писателей. Гости Библионочи посетят с экскурсиями закрытое для обычных читателей книгохранилище библиотеки. Сбор групп с 18:00 у подъезда № 3.

Два мюзикла в ИРРИ

Экскурсия по доходному дому и концерт арфовой музыки от солистки Большого театра

Совсем недавно пространство библиотеки им. А. П. Чехова открылось после реставрации. В доходном доме, в котором в XIX веке собирался литературно-философский салон Д. Н. Свербеева и жил основатель Строгановского училища граф С. Г. Строганов. Экскурсию по обновленному пространству проведет заведующая библиотекой Елена Пахомова . Затем зрители будут приглашены на концерт арфовой музыки. Классические музыкальные произведения для арфы прозвучат в исполнении Ники Рябчиненко (кельтская арфа) — солистки оркестра Большого театра России и учащихся музыкального салона им. В. Г. Дуловой. В 20:00 на сцене Чеховского культурного центра начнется лекция Глеба Шульпякова , посвященная таинственному роману Мэри Шелли , которому в этом году исполняется 200 лет.

Художники и книги в «Гараже»

По инициативе музея «Гараж» российские художники Ульяна Подкорытова, Владислав Кручинский и Ольга Дерюгина в течение шести месяцев работали над созданием объектов в редком сегодня жанре книги художника, получившем свое развитие в начале XX века. Во время «Библионочи» состоится встреча с художниками, которые продемонстрируют зрителям свои авторские книги и расскажут о процессе их создания. Желающие смогут также посетить бесплатные экскурсии по архиву музея «Гараж», которые проведет его куратор Саша Обухова. В собрании музея на сегодняшний день хранится 400 тысяч материалов, что делает его крупнейшим в мире источником информации по истории российского современного искусства. Зрители смогут увидеть уникальные документы, фиксирующие историю советского и российского послевоенного искусства, редкие артефакты из коллекций художников и собирателей искусства.

Тургенев в стиле «джаз» и встреча с Евгением Водолазкиным в библиотеке имени Н. В. Гоголя

Творческий марафон «Turgenev» в режиме нон-стоп расскажет о литературе, музыке, театре и кино к 200-летию И. С. Тургенева. Гостей ждут джазовые импровизации и лирические баллады, стихи И. С. Тургенева в необычном музыкальном решении. А также видеовстреча с писателем, лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Евгением Водолазкиным. Гостям предложат испытать новый опыт сценического прочтения пьесы «Месяц в деревне», а также других шедевров русской литературы, объединенных в театральной фантазии. Также в библиотеке пройдет показ и обсуждение короткометражных игровых лент молодых режиссеров, студентов и выпускников ВГИКа и ВКСР.

Иммерсивный Арт-салон «У Грибоедова»

Библиотека им. Грибоедова открывает Арт-салон «У Грибоедова». Гостям будет предложена программа, в которой они смогут стать одновременно и зрителям, и участниками. Вас ждет живое чтение классических пьес по ролям, блиц-портреты гостей от художницы Ирины Голуб , мастер-класс по живописи, театрализованные литературно-музыкальные композиции Колледжа музыкально-театрального искусства Г. П. Вишневской, выступление актрисы Елены Скороходовой и многое другое.

Библионочь Пушкинском музее

В этом году ГМИИ им. А. С. Пушкина выбрал для показа пять книг, каждая из которых содержит любопытную историю, в которой переплетаются музей и его собрания, дарители и знаменитые ученые, сотрудники музея и события российской истории. Посетители увидят читальный зал научной библиотеки, который в обычные дни недоступен для посетителей, и услышат истории о музейных книгах. Начало сеансов — в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00, продолжительность каждого сеанса — 45 минут. Необходима предварительная регистрация (регистрация будет открыта 16 апреля на сайте).

Тургеневские барышни в Библиотеке Фурцевой

Женский культурный центр библиотеки подготовил встречу «тургеневских» женщин — этот вечер посвящен яркими, неповторимыми, творческими, нежными и лирическими представительницами прекрасного пола. Откроет программу творческий мастер-класс для детей «Записки охотника: животные и растения из фетра и помпонов». Занятия проводят студенты МПГУ. А после гостей ждет public talk «Экранизации Тургенева». Среди гостей: творческий руководитель киношколы «Лига кино» режиссер Виктор Ман, писательница телеведущая, создатель «Школы любви и добра» Наталья Толстая , а также писательница Юлия Шиловова. И в заключении программы пройдет показ и обсуждение отрывков художественного фильма «Две женщины», режиссер Вера Глаголева , 2014 год.

Магия кино и популярный блогер в Библиотеке Жуковского

Библиотека № 18 им. В. А. Жуковского приглашает читателей и поклонников кино на фестиваль «Пойдем в кино, Василий Андреевич!». В Большом зале пройдёт встреча с писателем Анной Берсеневой, по романам которой сняты многосерийные художественные фильмы: «Капитанские дети», «Слабости сильной женщины», «Ермоловы», «Гадание при свечах». Далее состоится встреча «Удар по воздуху: мифы и правда о боевых искусствах в кино» с Максимом Розенбергом, мастером школы направления айкидо Стивена Сигала , обладателем 4-го дана айкидо. С ним посетитиели будут смотреть эпизоды с лучшими поединками в кино на большом экране, анализировать и даже практиковать. Параллельно с этим в библиотеке пройдёт видеолекторий вместе с анонимным ведущим популярного образовательного YouTube канала Movie Science. Автор канала держит свою личность в тайне от всех его многочисленных подписчиков. Специально для библиотеки Жуковского автор канала записал эксклюзивные комментарии к своим видеороликам.

Виртуальная реальность в библиотеке им. Светлова