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Какие музеи Казани будут работать бесплатно 18 апреля?
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Какие музеи Казани будут работать бесплатно 18 апреля? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест, музеи «Казанского Кремля» будут работать с 10.00 до 18.00 (кассы до 17.30). Казанцы и гости столицы РТ смогут бесплатно посетить: музей естественной истории Татарстана, музей истории Благовещенского собора, музей пушечного двора, музей истории государственности Татарстана, выставочный зал «Манеж», центр «Эрмитаж-Казань», музей исламской культуры.
В Национальном музее РТ 18 апреля — санитарный день. Однако вход в музей будет свободным с 21 по 26 апреля в рамках акции «Музейная весна Татарстана-2018».
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