«Театральный дом» украсят репродукциями XIX-XX веков‍

Для украшения входных групп были куплены цифровые фотокопии театральных афиш ХХ века к постановкам произведений российской и зарубежной литературы, а также три живописных произведения.

"Картины и афиши XIX-XX века о театральной жизни превращают общественные пространства дома в арт-галерею. Эксклюзивные решения во внешней и внутренней отделке делают "Театральный Дом" одним из самых красивых и аристократичных зданий, построенных в центре Москвы",

Всего для комплекса приобретут 72 копии художественных произведений.

Элитный жилой ансамбль "Театральный Дом" расположен на пересечении Поварской улицы, Мерзляковского и Хлебного переулков.