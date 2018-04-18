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«Театральный дом» украсят репродукциями XIX-XX веков‍
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«Театральный дом» украсят репродукциями XIX-XX веков‍ 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Для украшения входных групп были куплены цифровые фотокопии театральных афиш ХХ века к постановкам произведений российской и зарубежной литературы, а также три живописных произведения.
"Картины и афиши XIX-XX века о театральной жизни превращают общественные пространства дома в арт-галерею. Эксклюзивные решения во внешней и внутренней отделке делают "Театральный Дом" одним из самых красивых и аристократичных зданий, построенных в центре Москвы",
— цитирует Интерфакс вице-президента "Галс-Девелопмент" Леонида Капрова.
Всего для комплекса приобретут 72 копии художественных произведений.
Элитный жилой ансамбль "Театральный Дом" расположен на пересечении Поварской улицы, Мерзляковского и Хлебного переулков.
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