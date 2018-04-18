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Музей Фаберже на Фонтанке собираются расширить почти в 4 раза
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Музей Фаберже на Фонтанке собираются расширить почти в 4 раза 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Музей Фаберже в Петербурге будет расширен почти в 4 раза, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы. Его площадь будет увеличена за счет передачи для музейных нужд западной части дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки.
Работы будут идти в течение двух лет. В результате общая площадь западной части дворца увеличится с 686,5 до 2318,7 квадратных метров.
В ходе работ будут проведены комплексный ремонт и реставрация западной части дворца. Специалисты восстановят исторические габариты парадного двора и фасада поперечного флигеля, разрушенные в эпоху Великой Отечественной войны.
Спонсором расширения музея станет фонд Виктора Вексельберга «Связь времен».
Музей Фаберже открылся во дворце Нарышкиных-Шуваловых в 2013 году. Гордость его коллекции — 9 императорских пасхальных яиц.
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