Музей Фаберже на Фонтанке собираются расширить почти в 4 раза

Музей Фаберже в Петербурге будет расширен почти в 4 раза, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы. Его площадь будет увеличена за счет передачи для музейных нужд западной части дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки.

Работы будут идти в течение двух лет. В результате общая площадь западной части дворца увеличится с 686,5 до 2318,7 квадратных метров.

В ходе работ будут проведены комплексный ремонт и реставрация западной части дворца. Специалисты восстановят исторические габариты парадного двора и фасада поперечного флигеля, разрушенные в эпоху Великой Отечественной войны.

Спонсором расширения музея станет фонд Виктора Вексельберга «Связь времен».

Музей Фаберже открылся во дворце Нарышкиных-Шуваловых в 2013 году. Гордость его коллекции — 9 императорских пасхальных яиц.