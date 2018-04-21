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В воскресенье петербуржцы откроют велосезон
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В воскресенье петербуржцы откроют велосезон 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге открывается велосезон. Жители Северной столицы сядут на велосипеды в воскресенье, 22 апреля
Старт сезона будут отмечать по всему городу. Так, в 11ю00 на Дворцовой площади начнут строить огромный велосипед, с 13.00 до 17.00 все желающие смогут присоединиться к велосипедным экскурсиям по Петербургу, а с 13.00 до 19.30 будут проходить лекции и дискуссии на темы, касающиеся велосипедного спорта.
«ВелоПитер» подарит велосипедистам сувениры и памятные таблички участников.
Напомним, ранее станции велопроката не удавалось протестировать из-за блокировки VPN-сервисов Роскомнадзором.
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