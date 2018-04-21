В воскресенье петербуржцы откроют велосезон

В Петербурге открывается велосезон. Жители Северной столицы сядут на велосипеды в воскресенье, 22 апреля

Старт сезона будут отмечать по всему городу. Так, в 11ю00 на Дворцовой площади начнут строить огромный велосипед, с 13.00 до 17.00 все желающие смогут присоединиться к велосипедным экскурсиям по Петербургу, а с 13.00 до 19.30 будут проходить лекции и дискуссии на темы, касающиеся велосипедного спорта.

«ВелоПитер» подарит велосипедистам сувениры и памятные таблички участников.