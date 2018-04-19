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Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Саранске
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Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Саранске 

ТАСС 2 часа назад
САРАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Культурно-выставочный центр Русского музея начал свою работу в четверг в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств (МРМИИ) им. Степана Эрьзи в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.
"В Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи состоялось открытие культурно-выставочного центра Русского музея. Центр начал свою работу с выставки "Николай Рерих", на экспозиции представлено 40 произведений художника, отражающих основные этапы его творческого пути. Это ранние работы «Иноземные гости» (1901), «Вестник» (1914), «Берег» (1916) и другие, на создание которых автора вдохновила история Древней Руси. Посетители также смогли увидеть цикл горных пейзажей, созданных в Индии, Китае, Монголии", — говорится в сообщении.
Как отметьили в пресс-службе Русского музея, в главном здании МРМИИ расположится экспозиционно-выставочное пространство, информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», а также ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями. В рамках работы центра будут организованы выставки, лекции, семинары, мастер-классы, творческие вечера, обучение музейных сотрудников.
Выставка полотен Рериха продлится до 2 июля, сообщила ТАСС директор республиканского музея Людмила Нарбекова. «Следующие выставки работ из собрания Русского музея мы планируем на 2019 год. Сейчас обсуждаем, будут ли это картины Коровина или Карла Брюллова», — отметила Нарбекова.
По ее словам, открытие центра большое культурное событие для Саранска. «Конечно, это увеличит посещаемость нашего музея и сделает доступнее музейные фонды. Это очень правильно, потому что создается единое культурное поле, и то наследие, которое хранят музеи, становится доступным для каждого», — добавила она.
Сотрудничество с Русским музеем
Соглашение об открытии культурно-выставочного центра Русского музея в МРМИИ было подписано в 2016 году в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Однако и до этого момента музеи тесно сотрудничали между собой.
"Наш музей возник в 1960 году после того, как 171 работу Степана Эрьзи нам передал Русский музей. В определенном смысле мы считаем их своими родителями. Именно вокруг этой коллекции стало формировать культурное пространство картинной галереи", — сказала Нарбекова.
Первый культурно-выставочный центр Русского музея открыли в Казани на базе Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан в марте 2016 года. В 2017 года начали работу центры в Ярославском художественном и Мурманском областном художественном музеях.
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