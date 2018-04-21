Ещё
В Петербурге вновь запустили ретротрамвай
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге вновь запустили ретротрамвай 

Собака 6 часов назад
Фото: Собака
С 21 апреля в Петербурге вновь начинает работать ретротрамвай, который будет запускаться дважды в день каждый выходные. Исторические вагоны 1920–1930-х годов стартуют от Музея городского электрического транспорта: в 11:00 и в 14:00.
Стоимость проезда составляет 200 рублей, а «по исторической традиции», дети роста до 1 метра смогут прокатиться бесплатно.
Ежегодно маршрут, по которому ходят ретровагоны, изменяется, но он всегда затрагивает центральные улицы Петербурга: Музей городского электрического транспорта, Средний пр. В. О., 77 — Тучков мост — пр. Добролюова — Кронверкский пр. — Троицкий мост — наб. Лебяжьей Канавки — Садовая ул. — пл. Тургенева — Старопетергофский пр. — пл. Стачек. После чего трамвай направляется по такому же маршруту обратно.
Данные маршрут опубликован на сайте «Горэлектротранса».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
В Петербурге начали распускаться деревья Рейтинг «35 до 35»: новые лица петербургского истеблишмента, за которыми нужно следить Музей Фаберже увеличат почти в 4 раза
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва после бури: фото из соцсетей8
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе6
Звезды советского кино, которые плохо кончили17
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу6
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение