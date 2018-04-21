В Петербурге вновь запустили ретротрамвай

С 21 апреля в Петербурге вновь начинает работать ретротрамвай, который будет запускаться дважды в день каждый выходные. Исторические вагоны 1920–1930-х годов стартуют от Музея городского электрического транспорта: в 11:00 и в 14:00.

Стоимость проезда составляет 200 рублей, а «по исторической традиции», дети роста до 1 метра смогут прокатиться бесплатно.

Ежегодно маршрут, по которому ходят ретровагоны, изменяется, но он всегда затрагивает центральные улицы Петербурга: Музей городского электрического транспорта, Средний пр. В. О., 77 — Тучков мост — пр. Добролюова — Кронверкский пр. — Троицкий мост — наб. Лебяжьей Канавки — Садовая ул. — пл. Тургенева — Старопетергофский пр. — пл. Стачек. После чего трамвай направляется по такому же маршруту обратно.

Данные маршрут опубликован на сайте «Горэлектротранса».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.