В Петербурге открылась навигация и стало больше причалов

В Петербурге 20 апреля открылась навигация по рекам и каналам. Речь идет о большинстве водных путей города: Фонтанке, Мойке, Карповке, Екатерингофке, канале Грибоедова и прочих.

По данным, опубликованным комитетом по транспорту Петербурга, с 20 апреля открывается навигация для самоходных транспортных и маломерных судов.

ГКУ «Агентство внешнего транспорта» в связи с этим сообщает, что в нынешнюю навигацию в городе будут работать 18 причалов общего доступа. Это на два причала больше, чем в прошлом сезоне. К причалам общего доступа могут подходить все суда, чтобы сажать или высаживать пассажиров.