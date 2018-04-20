В Петербурге открылась навигация и стало больше причалов 

В Петербурге 20 апреля открылась навигация по рекам и каналам. Речь идет о большинстве водных путей города: Фонтанке, Мойке, Карповке, Екатерингофке, канале Грибоедова и прочих.
По данным, опубликованным комитетом по транспорту Петербурга, с 20 апреля открывается навигация для самоходных транспортных и маломерных судов.
ГКУ «Агентство внешнего транспорта» в связи с этим сообщает, что в нынешнюю навигацию в городе будут работать 18 причалов общего доступа. Это на два причала больше, чем в прошлом сезоне. К причалам общего доступа могут подходить все суда, чтобы сажать или высаживать пассажиров.
График разводки мостов в Петербурге на 2018 год: Александра Невского — с 02.20 до 05.10, Биржевой — с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55, Благовещенский — с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00, Большеохтинский — с 02.00 до 5.00, Володарский — с 02.00 до 03.45 и с 04.15 до 05.45, Дворцовый — с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 04.55, Литейный — с 01.40 до 04.45, Троицкий — с 01.20 до 04.50, Тучков — с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55.