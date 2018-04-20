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Куда поехать с семьей на майские праздники
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Куда поехать с семьей на майские праздники 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: vm.ru
За несколько дней вы можете объехать часть Золотого или Серебряного кольца России.
Ехать в дальние страны на майские праздники смысла нет. Зато есть прекрасная возможность познакомиться с городами России.
— Я бы советовал посетить города Золотого кольца, — говорит коммерческий директор нескольких туристических порталов Александр Горбатюк. — Но ехать нужно с умом. Сначала надо забронировать в каждом городе гостиницу или квартиру. Затем — найти экскурсовода. Ярославль, Владимир, Углич — города красивые, но прогулка по городу должна сопровождаться рассказом, только тогда она станет незабываемой. Экскурсоводы, умеющие интересно рассказывать, есть в каждом городе. Найти их можно на специальных порталах и, разумеется, договориться о встрече заранее.
Опытный самостоятельный путешественник Вадим Елистратов советует посетить города Серебряного кольца.
— В Пскове, Великом Новгороде, Старой Русе и других, менее избалованных вниманием туристов, цены куда более адекватны.

Псков

Наибольший интерес представляют псковский Кремль — одна из самых больших крепостей Европы и Довмонтов город — Каменная оборонительная постройка XIII века, возведенная при князе Довмонте для дополнительного укрепления Псковского Кремля.
1100 сутки в гостинице
700 обед в ресторане

Суздаль

Город музеев, монастырей и великолепных видов. Лучшие панорамные площадки — это кремлевские валы, обрыв за Спасо-Евфимиевым монастырем, улица Пушкарская и колокольни, куда туристов могут пустить за отдельную плату или пожертвование. Самое высокое здание — это 72-метровая колокольня Ризоположенского монастыря, весь Суздаль отсюда виден, как на ладони.
1000 сутки в гостинице
600 обед в ресторане

Ярославль

Весь центр города имеет статус исторического наследия человечества и входит в список ЮНЕСКО. Очень красива Волжская набережная, парк на Стрелке, Митрополичьи палаты и многочисленные городские храмы.
1600 сутки в гостинице
700 обед в ресторане

Тверь

Город набережных с великолепными видами. Примечательна Трехсвятская улица — тверской Арбат и, конечно, памятник Михаилу Кругу — легендарному российскому шансонье. Очень красив построенный для императоров Путевой дворец.
1500 сутки в гостинице
800 обед в ресторане

Кострома

Старинный купеческий город. Главные Достопримечательности — Торговые ряды на левом берегу Волги, пожарная каланча — шедевр классицизма, дом Борщова, здания Романовского музея и Дворянского собрания.
1100 сутки в гостинице
600 обед в ресторане

Владимир

Бывшая столица Северо-Восточной Руси. Главная достопримечательность — величественные древние храмы: Успенский кафедральный собор, Дмитриевский собор, Троицкая церковь и другие.
2000 сутки в гостинице
800–1200 обед в ресторане
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора «Алеан»:
— Самые популярные направления на майские праздники — это одно-, двухдневные экскурсии в города Золотого кольца и Санкт-Петербург. В Подмосковье есть такие замечательные города, как Сергиев Посад, Коломна, Дмитров, Зарайск. Там стоит побывать каждому.
ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ
Варвара, певица:
— В этом году майские праздники я проведу в Москве. Тем не менее я много гастролирую по России, и, естественно, не раз посещала города Золотого и Серебряного кольца. Считаю, что раз в жизни каждый должен побывать в этих местах и увидеть, насколько красива наша страна.
ОДНИМ ДНЕМ
Получить массу впечатлений можно и не уезжая далеко от Москвы.
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