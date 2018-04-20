Что делать и куда идти 21 и 22 апреля

Погоду в эти выходные в Москве вряд ли можно назвать удачной, но это не значит, что надо оставаться дома и пересматривать «Игру престолов». Нет, мы ничего не имеем против Джона Сноу , да и зима уже далеко, но всё равно советуем сходить на эти пять мероприятий. Они вам понравятся.

Выпить кофе бесплатно (и не только выпить)

Все выходные на Трёхгорной мануфактуре можно будет выпить, понюхать, купить, изучить кофе. Трёхдневный фестиваль Moscow Coffee Festival — это настоящее пристанище для всех, кто неравнодушен к этому напитку. На мероприятии расположится маркет, где вы узнаете подробнее о каждом виде зёрен, их обжарке и вкусе, а ещё сможете приобрести новые сорта и порадовать себя и её — кофемашину. В рамках фестиваля эксперты проведут мастер-классы, где расскажут, с чем лучше сочетать напиток и что можно добавлять вместо обычного сиропа. Вход бесплатный.

Сходить на выставку, посвящённую знаменитому учёному

Чувствуете отголоски прошлых «космических» выходных? А мы предлагаем вам ещё немного «полетать» и сходить на мультимедийную выставку «Космос: от Галилея до Илона Маска», посвящённую Стивену Хокингу . На выставке вы сможете узнать много нового о космическом пространстве, чёрных дырах и проектах Илона Маска. Выставка проходит на территории парка «Сокольники» в галерее «Квадратс». Вход обойдётся в 600 рублей (помните, что полёт в космос стоит в 8 000 раз больше).

Побывать в Индии

Наверняка многие из вас хотят съездить в Индию, посмотреть на праздник красок, нарисовать мехенди на руке, ну и увидеть своими глазами Тадж-Махал. Мечтали? Получайте! С 20 по 22 апреля в выставочном центре по адресу Арбат, 24 пройдёт ярмарка «Delhi базар». В пятницу в 17:00 вы сможете посмотреть настоящие индийские танцы, в субботу под индийскую музыку можно спокойно прогуляться по самой ярмарке и купить себе какой-нибудь браслет, приносящий счастье, а в воскресенье врач Апарна Вильсон расскажет, как добиться гармонии в питании. А ещё у вас появится возможность приблизиться к индийской культуре, посетив занятия по изучению хинди. Думали ли вы, что Индия для вас станет настолько доступной? Статьи по теме Путешествие в Индию. «Эта страна дышит не только карри и любовью»

Поиграть в настольные игры в ресторане

В ресторане Artishoke в субботу с 20:00 пройдёт уникальный вечер в формате игры. Лучше прийти с компанией друзей, но если ваши друзья не любят настольные игры, то вы всё равно не останетесь без команды. В план вечера входит игра «Мафия» под руководством профессионального ведущего, который не будет подсказывать и уж точно никогда не забудет, кто мафия, а кто мирный житель. Организаторы предлагают играть почти четыре часа и прерываться лишь на истории из жизни.

Попасть на мероприятие несложно — нужно заплатить 799 рублей за вход, предварительно зарегистрироваться на сайте. Организаторы предупреждают: настольные игры увлекают и могут затянуть, есть вероятность найти свою любовь.

Посмотреть на современное искусство

DOCA — Days of Contemporary Art (Дни современного искусства) — состоится уже в шестой раз. Этот фестиваль современного искусства располагается в здании института ИГУМО недалеко от станции метро «Первомайская» в Измайлово. На пяти этажах представят картины, инсталляции, перформансы, а ещё вы сможете послушать лекции, поговорить с художниками.

Возможно, именно в этот раз вы сможете действительно проникнуться современным искусством и даже не остаться голодным (на одном из этажей расположится корт с уличной едой) — это не тот классический музей, где нельзя есть, пить и громко разговаривать. Фестиваль продлится два дня: 21 и 22 апреля с 12:00 (вы сможете даже выспаться!) до 20:00.

И если вы всё ещё сомневаетесь, идти на выставку или нет, то вот ссылка для регистрации — это всё, что вам нужно, чтобы попасть на него.