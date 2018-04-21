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Москва после бури: фото из соцсетей
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Москва после бури: фото из соцсетей 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня днем на Москву обрушилась стихия. Ветер и дождь парализовали жизнь столицы.
1/8  Погода резко ухудшилась после обеда. Но неожиданностью ураган не стал — МЧС предупреждало о катаклизме.
Фото:
2/8  Ураган повалил немало деревьев. Они представляли главную угрозу не только для людей...
Фото:
3/8  ..Но и для автомобилей.
Фото:
4/8  Небо превратилось в декорацию фильма-катастрофы.
Фото:
5/8  Ветер пронесся над городом со скоростью 22 метров в секунду.
Фото:
6/8  Из-за урагана прекратили свою работу парк Горького и ВДНХ.
Фото:
7/8  Ураган снес не только много деревьев, но и незакрепленные металлические конструкции. Но Останкинской башне все нипочем.
Фото:
8/8  Впрочем, кто-то увидел в буре подлинную красоту. Этот закат восхитителен.
Фото:
Сегодня днем на Москву обрушилась стихия. Ветер и дождь парализовали жизнь столицы. В мэрии Москвы сообщили о 12 пострадавших и одном погибшем в результате буйства стихии. Впечатления и последствия урагана — в фотографиях из соцсетей.
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