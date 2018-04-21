Москва после бури: фото из соцсетей 

Сегодня днем на Москву обрушилась стихия. Ветер и дождь парализовали жизнь столицы.
1/8 Погода резко ухудшилась после обеда. Но неожиданностью ураган не стал — МЧС предупреждало о катаклизме.
Фото:
@tilimili13
2/8 Ураган повалил немало деревьев. Они представляли главную угрозу не только для людей...
Фото:
@devushka___prazdnik
3/8 ..Но и для автомобилей.
Фото:
@kseniya_vait
4/8 Небо превратилось в декорацию фильма-катастрофы.
Фото:
@kristll_arthur
5/8 Ветер пронесся над городом со скоростью 22 метров в секунду.
Фото:
@ksolosina
6/8 Из-за урагана прекратили свою работу парк Горького и ВДНХ.
Фото:
@ladalit
7/8 Ураган снес не только много деревьев, но и незакрепленные металлические конструкции. Но Останкинской башне все нипочем.
Фото:
@timozhalnin
8/8 Впрочем, кто-то увидел в буре подлинную красоту. Этот закат восхитителен.
Фото:
@toporkova.pro
Сегодня днем на Москву обрушилась стихия. Ветер и дождь парализовали жизнь столицы. В мэрии Москвы сообщили о 12 пострадавших и одном погибшем в результате буйства стихии. Впечатления и последствия урагана — в фотографиях из соцсетей.