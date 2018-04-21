Москва после бури: фото из соцсетей 

1/8 Погода резко ухудшилась после обеда. Но неожиданностью ураган не стал — МЧС предупреждало о катаклизме. Фото: @tilimili13

2/8 Ураган повалил немало деревьев. Они представляли главную угрозу не только для людей... Фото: @devushka___prazdnik

3/8 ..Но и для автомобилей. Фото: @kseniya_vait

4/8 Небо превратилось в декорацию фильма-катастрофы. Фото: @kristll_arthur

5/8 Ветер пронесся над городом со скоростью 22 метров в секунду. Фото: @ksolosina

6/8 Из-за урагана прекратили свою работу парк Горького и ВДНХ. Фото: @ladalit

7/8 Ураган снес не только много деревьев, но и незакрепленные металлические конструкции. Но Останкинской башне все нипочем. Фото: @timozhalnin