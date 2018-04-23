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Артисты Cirque du Soleil выступят в «Зарядье»
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Артисты Cirque du Soleil выступят в «Зарядье» 

Ревизор.ru 6 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Канадский Cirque du Soleil 25 апреля, накануне открытия летнего сезона в Москве, покажет уличное выступление в парке "Зарядье", сообщает ТАСС.
Посетить уличное шоу можно будет совершенно свободно.
"Артисты и персонажи из нового яркого шоу OVO, которое с 28 апреля начинает свой гастрольный тур в шести городах России, выступят в парке "Зарядье". Уличное выступление начнется в 17:00 в самой высокой точке парка — Большом амфитеатре", — цитирует ТАСС пресс-службу.
В программу выступления войдут отрывки из номеров "Диаболо" и "Акробатическое трио".
Все гости парка смогут сфотографироваться с артистами. В труппе шоу работают 100 человек из 20 стран. Cirque du Soleil в рамках гастролей посетят Санкт-Петербург, Москву, Казань, Тольятти, Екатеринбург и Сочи.
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