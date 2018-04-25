В Петербурге билеты на «Аллегро» подешевеют в дни ЧМ-2018 по футболу

Жители Санкт-Петербурга смогут купить билеты на «Аллегро» со сикдкой в дни ЧМ-2018, пишет Мойка78.

Проезд на скоростных поездах между Санкт-Петербургом и Хельсинки подешевеет на четверть. Но только в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Северной столице.

Билеты второго класса из Хельсинки будут стоить 59 евро вместо 79. А поездка в первом классе подешевеет со 132 до 104 евро. При этом скидки будут действовать лишь несколько дней и только на два рейса.

Купить билеты дешевле их обычной стоимости можно будет на 19, 26 июня и 3, 10, 14 июля. Поезда будут отправляться из Хельсинки в Петербург в 10:00 и в 15:00. Благодаря такому режиму, футбольные болельщики смогут успеть к вечеру на игру.