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Время бесплатного входа в музей «Гараж» по пятницам продлено на один час
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Время бесплатного входа в музей «Гараж» по пятницам продлено на один час 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
С апреля 2018 года Музей современного искусства «Гараж» и бренд UNIQLO продлевают действие программы UNIQLO Free Friday Nights на один час — каждую пятницу посетители «Гаража» смогут получить бесплатный билет на выставки Музея с 17:00 до 20:00. Среди других совместных планов музея и бренда — совместный выставочный проект и серия образовательных лекций на стыке современного искусства и моды в партнерской лаунж-зоне музея «Гараж» на третьем этаже магазина «UNIQLO Атриум». Там посетители могут отдохнуть и ознакомиться с книгами и журналами об искусстве, моде и современной культуре.
Источник: Музей современного искусства «Гараж»
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