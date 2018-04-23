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Три музея из Удмуртии поборются за гран-при международного фестиваля «Интермузей-2018»
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Три музея из Удмуртии поборются за гран-при международного фестиваля «Интермузей-2018» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Музей истории и культуры Среднего Прикамья, музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Калашникова и архитектурный комплекс «Музей-усадьба Петра Чайковского» прошли в основной этап международного фестиваля «Интермузей-2018». Всего в конкурсе принимают участие более 400 культурных учреждений страны, сообщают организаторы.
173 музея, попавших в основную программу, представят свои достижения в павильоне ВДНХ в Москве.
Помимо гран-при, учреждения поборются в одной из четырех номинаций: Лучший научно-исследовательский музейный проект, лучший просветительский музейный проект, лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие, лучший проект, направленный на социальное взаимодействие.
Отметим, конкурс проводится Минкультуры России с 1999 года. Юбилейный XX «Интермузей-2018» пройдёт с 31 мая по 3 июня 2018 года.
Напомним, в 2016 году проект Сарапульского музея стал победителем конкурсной программы фестиваля в номинации «Музей в городе N…».
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