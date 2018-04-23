В Петербурге наградят главных любителей котиков

В петербургском Эрмитаже состоится вручение премии «Замурчательные люди». Награждение пройдет в рамках традиционного Дня мецената 23 апреля.

Как отмечают в пресс-службе проекта «Республика кошек и котов», премию «Замурчательные люди» получат жители Северной столицы, которые проявили незаурядно дружелюбное отношение к кошкам (и другим животным) и сделали все возможное для того, чтобы город на Неве получил звание не просто культурной столицы, но и КОТОкультурной столицы.

Отметим, Государственный Эрмитаж издавна славится своим особым отношением к кошкам, которые являются символами и жителями музея.