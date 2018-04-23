В Петербурге наградят главных любителей котиков 

В петербургском Эрмитаже состоится вручение премии «Замурчательные люди». Награждение пройдет в рамках традиционного Дня мецената 23 апреля.
Премию «Замурчательные люди Петербурга» учредили петербургский Музей Кошки и альманах социального партнерства «Русский меценат». В жюри премии вошли генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов, начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев, основатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ленькин кот» Валерий Гордин, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, а также кот-оракул Эрмитажа Ахилл.
Как отмечают в пресс-службе проекта «Республика кошек и котов», премию «Замурчательные люди» получат жители Северной столицы, которые проявили незаурядно дружелюбное отношение к кошкам (и другим животным) и сделали все возможное для того, чтобы город на Неве получил звание не просто культурной столицы, но и КОТОкультурной столицы.
Отметим, Государственный Эрмитаж издавна славится своим особым отношением к кошкам, которые являются символами и жителями музея.