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25 апреля губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа
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25 апреля губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
25 апреля губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитается перед депутатами Законодательного собрания.
Он представит парламентариям ежегодный отчет о работе администрации города. Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Речь Полтавченко уже запланирована в повестке дня. Глава Петербурга расскажет о собственных достижениях по благоустройству и результатах деятельности Смольного в 2017 году.
Депутаты могут заранее в письменной форме направить вопросы губернатору. Полтавченко ответит на них в ходе заседания.
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