25 апреля губернатор Петербурга отчитается перед депутатами ЗакСа

25 апреля губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитается перед депутатами Законодательного собрания.

Он представит парламентариям ежегодный отчет о работе администрации города. Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Речь Полтавченко уже запланирована в повестке дня. Глава Петербурга расскажет о собственных достижениях по благоустройству и результатах деятельности Смольного в 2017 году.

Депутаты могут заранее в письменной форме направить вопросы губернатору. Полтавченко ответит на них в ходе заседания.