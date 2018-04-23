Заброшенные места, вызывающие ужас

Покинутые города и заброшенные здания пугают, но интригуют. Отправиться туда рискуют лишь отчаянные смельчаки, ведь нередко на каждом шагу там подстерегает опасность. Это не только готовые обвалиться дома или старые деревья, которые могут упасть в любую секунду. Это ещё и странные звуки, вызывающие оторопь, и даже призраки, которых частенько встречают любители погулять по затерянным объектам. Некоторые «заброшки» вроде Припяти хорошо известны, но существуют и другие таинственные места, о которых слышали лишь посвящённые. Хотите узнать о них больше? Тогда выбирайте, куда хотите отправиться. Затерянные объекты есть в Китае и Америке, Намибии и Кипре. Люди, которые живут поблизости с заброшенными зданиями или городами, рассказывают истории, от которых кровь стынет в жилах. И если у вас хватит отваги вы сможете проверить, действительно ли всё так ужасно.