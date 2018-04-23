Почти 15 подмосковных музеев примут участие в Международном фестивале «Интермузей‐2018» 

Второй год подряд Московская область выбрана официальным регионом‐партнером Международного фестиваля «Интермузей». Тем не менее, федеральные, государственные и муниципальные музеи наравне с другими музеями страны участвовали в отборочном туре конкурса‐фестиваля «Интермузей».
20 апреля были подведены итоги первого отборочного тура
конкурса-фестиваля
«Интермузей-2018». Из 500 проектов-презентаций
во второй этап прошло 173 музея из 50 регионов страны. Среди победителей — тех, кто сможет представить свои организации на фестивале «Интермузей», — 14 музеев Московской области
— Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
Ими стали три федеральных музея:
Историко-художественный
музей-заповедник
«Абрамцево»,
Музей-усадьба
«Архангельское» и Исторический
музей-заповедник
«Горки Ленинские», 8 государственных и три муниципальных (Егорьевский
историко-художественный
музей, Музей истории русского платка и шали,
Историко-культурный
музей-заповедник
«Коломенский кремль»).
В прошлом году победителями отборочного тура были 9 музеев Подмосковья: три федеральных и шесть государственных
— Оксана Косарева.
Напомним, что юбилейный XX Международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними. Учредитель и организатор — Министерство культуры РФ. Тема ХX фестиваля — «Музеи и общество».
На главной сцене фестиваля «Интермузей» пройдут лекции, дискуссии, творческие встречи, публичные интервью, концерты и спектакли. О своей работе и музейных проектах расскажут режиссеры, художники, коллекционеры. Музеи представят лучшие образовательные программы на детской площадке «Интермузея». Юные гости фестиваля проведут научные эксперименты и исследования, будут творить вместе со взрослыми современными художниками.
Программа фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Для специалистов музейной сферы пройдет более 150 мероприятий профессиональной тематики, в рамках которых обсудят волонтерские и образовательные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные и мультимедийные технологии.