Почти 15 подмосковных музеев примут участие в Международном фестивале «Интермузей‐2018»

Второй год подряд Московская область выбрана официальным регионом‐партнером Международного фестиваля «Интермузей». Тем не менее, федеральные, государственные и муниципальные музеи наравне с другими музеями страны участвовали в отборочном туре конкурса‐фестиваля «Интермузей».

20 апреля были подведены итоги первого отборочного тура

конкурса-фестиваля

«Интермузей-2018». Из 500 проектов-презентаций

во второй этап прошло 173 музея из 50 регионов страны. Среди победителей — тех, кто сможет представить свои организации на фестивале «Интермузей», — 14 музеев Московской области

Ими стали три федеральных музея:

Историко-художественный

музей-заповедник

«Абрамцево»,

Музей-усадьба

«Архангельское» и Исторический

музей-заповедник

«Горки Ленинские», 8 государственных и три муниципальных (Егорьевский

историко-художественный

музей, Музей истории русского платка и шали,

Историко-культурный

музей-заповедник

«Коломенский кремль»).

В прошлом году победителями отборочного тура были 9 музеев Подмосковья: три федеральных и шесть государственных

— Оксана Косарева.

Напомним, что юбилейный XX Международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними. Учредитель и организатор — Министерство культуры РФ . Тема ХX фестиваля — «Музеи и общество».

На главной сцене фестиваля «Интермузей» пройдут лекции, дискуссии, творческие встречи, публичные интервью, концерты и спектакли. О своей работе и музейных проектах расскажут режиссеры, художники, коллекционеры. Музеи представят лучшие образовательные программы на детской площадке «Интермузея». Юные гости фестиваля проведут научные эксперименты и исследования, будут творить вместе со взрослыми современными художниками.

Программа фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Для специалистов музейной сферы пройдет более 150 мероприятий профессиональной тематики, в рамках которых обсудят волонтерские и образовательные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные и мультимедийные технологии.