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Волгоградскую картину Петрова-Водкина пригласили в Петербург на юбилей художника
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Волгоградскую картину Петрова-Водкина пригласили в Петербург на юбилей художника 

v1.ru 35 минут назад
Фото: v1.ru
Картина Петрова-Водкина, хранившаяся в музее ИЗО имени Ильи Машкова, едет в Русский музей Санкт-Петербурга.
— В конце апреля полотно «Командиры РККА» поедет в Петербург на грандиозную выставку в честь дня рождения художника, — рассказали в музее ИЗО имени Ильи Машкова. — Вместе с картиной из Волгограда в Русский музей на время переедут холсты из коллекций Эрмитажа, Третьяковской галерии, частных собраний и других музеев России.
Перед дальним путешествием картину из волгоградской галереи осмотрел реставратор. По словам эксперта, картине не нужна «профилактика» и специальные работы.
Волгоградская область вдохновила Петрова-Водкина на создание одной из самых известных картин. Знаменитое «Купание красного коня» художник писал на берегу реки Иловля в поселке Гусевка Ольховского района.
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