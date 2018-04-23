Волгоградскую картину Петрова-Водкина пригласили в Петербург на юбилей художника

Картина Петрова-Водкина, хранившаяся в музее ИЗО имени Ильи Машкова , едет в Русский музей Санкт-Петербурга.

— В конце апреля полотно «Командиры РККА» поедет в Петербург на грандиозную выставку в честь дня рождения художника, — рассказали в музее ИЗО имени Ильи Машкова. — Вместе с картиной из Волгограда в Русский музей на время переедут холсты из коллекций Эрмитажа , Третьяковской галерии, частных собраний и других музеев России.

Перед дальним путешествием картину из волгоградской галереи осмотрел реставратор. По словам эксперта, картине не нужна «профилактика» и специальные работы.

Волгоградская область вдохновила Петрова-Водкина на создание одной из самых известных картин. Знаменитое «Купание красного коня» художник писал на берегу реки Иловля в поселке Гусевка Ольховского района.