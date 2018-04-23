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14 музеев Подмосковья станут участниками международного фестиваля «Интермузей‑2018»
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14 музеев Подмосковья станут участниками международного фестиваля «Интермузей‑2018» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Второй год подряд Московская область выбрана официальным регионом-партнером международного фестиваля «Интермузей», 14 подмосковных музеев станут участниками фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.
«Подведены итоги первого отборочного тура конкурса-фестиваля «Интермузей-2018». Из 500 проектов-презентаций во второй этап прошло 173 музея из 50 регионов страны. Среди победителей — тех, кто сможет представить свои организации на фестивале «Интермузей», — 14 музеев Московской области», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева.
По ее словам, ими стали три федеральных музея: историко-художественный музей-заповедник «Абрамцево», музей-усадьба «Архангельское» и исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», восемь государственных и три муниципальных (Егорьевский историко-художественный музей, музей истории русского платка и шали, музей-заповедник «Коломенский кремль»). В прошлом году победителями отборочного тура были девять музеев Подмосковья: три федеральных и шесть государственных.
Юбилейный XX международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними.
Программа фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Для специалистов музейной сферы пройдет более 150 мероприятий профессиональной тематики, в рамках которых обсудят волонтерские и образовательные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные и мультимедийные технологии.
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