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Ночь музеев состоится с 19 на 20 мая
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Ночь музеев состоится с 19 на 20 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Более 200 музейных плошадок столицы примут участие в акции «Ночь в музее», которая пройдет в ночь с 19 на 20 мая.
В рамках акции москвичи и гости столицы смогут не только бесплатно увидеть музейные экспозиции, но и принять участие в лекциях, квестах и концертах.
Тема ночного музейного фестиваля 2018 года — «Шедевры из запасников».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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