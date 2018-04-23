Ночь музеев состоится с 19 на 20 мая

Более 200 музейных плошадок столицы примут участие в акции «Ночь в музее», которая пройдет в ночь с 19 на 20 мая.

В рамках акции москвичи и гости столицы смогут не только бесплатно увидеть музейные экспозиции, но и принять участие в лекциях, квестах и концертах.

Тема ночного музейного фестиваля 2018 года — «Шедевры из запасников».

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