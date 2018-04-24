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В Санкт-Петербурге появятся 33 фигуры котов-футболистов
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В Санкт-Петербурге появятся 33 фигуры котов-футболистов 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: The Village
На улицах Санкт-Петербурга появятся фигуры котов-футболистов. Художники города распишут тридцать три фигуры к началу ЧМ-2018. Новые достопримечательности появятся в разных районах города.
"У нас 33 кота, 32 из них посвящены странам-участницам чемпионата мира, один кот — собирательный образ всех участников чемпионата мира, поскольку футбол не разъединяет. С ними можно будет сфотографироваться, они будут установлены до 10 мая.
Чемпионат мира — это не только футбольное событие, это вообще большой праздник, который приедет в Петербург. Он должен быть отмечен на карте не только в районе стадиона, а именно по всему городу", — сказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.
Авторами станут как известные художники, так и воспитанники художественных школ и училищ города.
Слова Мушкарева приводит.
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