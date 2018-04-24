В Петербурге установят фигуры котов-футболистов

В Петербурге стартовал художественный марафон "Моя любовь — футбол и кот!", приуроченный к чемпионату мира по футболу 2018 году. В рамках марафона на улицах города появятся 33 гигантских деревянных кота, раскарашенных жителями Северной столицы.

Первую фигуру высотой больше полутора метров расписал известный художник, участник группы "Митьки" Дмитрий Шагин

Как сообщили организаторы акции, проводимой компанией "Кот здоров!" совместно с "Республикой кошек" и Клубом болельщиков сборной России RUSSIA UNITED, поскольку официальным оракулом чемпионата был выбран белоснежный эрмитажный кот Ахилл, фигуру сразу выкрасили в белый цвет, а Шагин при помощи красок "нарядил" ее в форму болельщика.

Остальных 32 котов — именно столько команд примут участие в финальном этапе мундиаля — распишут студенты художественных училищ и воспитанники художественных школ. Фигуры установят в разных точках города, и любой желающий сможет принять участие в квесте "Собери всех котов-футболистов — пришли селфи и получи приз".