Номера в отеле, которые стоят как ваша квартира 

1/5 Atlantis, Дубай - апартаменты Royal Bridge, $40000. Здесь любит останавливаться Ким Кардашьян. Один из лучших номеров Дубая откроет вид практически на все достопримечательности богатого города. Королевский сьют предлагает гостям личного повара, бильярдную, свой бар и дворецкого. И это, конечно, не все прелести проживания там. Фото: Atlantis The Palm

2/5 Four Seasons Hotel, Нью-Йорк – Люкс Тай Уорнера, $45000. Номер обошелся владельцам в $50 млн. Это самый высотный номер в Нью-Йорке. Из его окон открывается круговая панорама на город. Потрясающий дизайн интерьера, просторное помещение, отличный сервис и даже собственная библиотека — любой каприз за ваши деньги. Фото: Four Seasons

3/5 Hotel President Wilson, Женева, Швейцария – Королевский пентхаус, $65000. Люкс на последнем этаже отеля включает в себя 12 спален общей площадью 1800 кв.м. Помимо всех прелестей люксового отеля, у вас еще и собственный лифт будет. А вид из окна порадует вас Швейцарскими Альпами. Фото: Hotel President Wilson

4/5 The Mark, Нью-Йорк - большой пентхаус, $90000. Манхэттен, Верхний Ис-сайд — уже о многом говорит. Номер занимает 2 этажа и вмещает в себя несколько баров, 6 ванных, библиотеку и еще много того, что позволит вам в принципе не покидать отель. Но если вы все же решите это сделать, поблизости много мест, где можно спустить деньги. Фото: The Mark Hotel